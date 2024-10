Botto al bancomat di Camignone: "prelevati" 50mila euro

Botto al bancomat di Camignone. Ennesimo assalto agli sportelli nel Bresciano, stavolta alla Bpm della frazione di Passirano.

Botto al bancomat di Camignone

Il furto si è verificato nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024 alle 4 circa. I malviventi hanno usato un ordigno esplosivo (detto marmotta) che viene infilato all’interno dello sportello delle banconote e attivato tramite dei cavi elettrici. Dopo l'esplosione, i ladri hanno asportato il denaro contenuto nella cassetta all’interno. Una somma decisamente importante.

"Prelevati" 50mila euro

Il bottino del colpo ammonterebbe a circa 50mila euro. Almeno tre i banditi in azione, in base ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Purtroppo dai video non è stato ancora possibile recuperare la targa dell’auto utilizzata per la fuga, ma le indagini dei carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia proseguono a tappeto nel tentativo di identificare gli autori.

I precedenti

Ad agosto la banda del botto aveva preso di mira lo sportello di Calcinato.

