Scritte offensive contro il sindaco di Passirano: "Non merita insulti simili"

"Sindaca fai schifo". Un vero proprio insulto rivolto a Mariuccia Raccagni, primo cittadino di Passirano, è comparso su un muro la notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio: la mano è ignota, mentre hanno un nome i tantissimi amministratori che hanno espresso la propria vicinanza alla collega, denunciato questo vile gesto.

Scritte offensive contro il sindaco di Passirano

La scritta, con cui il vandalo (o i vandali) hanno imbrattato un vecchio muro nelle campagne del paese, non è passata inosservata. Un'offesa non tollerabile, che ha suscitato indignazione tra gli elettori e gli amministratori non solo del paese, ma di tutta la Provincia. "Esprimo la mia vicinanza ad una persona integra, trasparente, corretta e non incline a raccontare falsità che non merita vili offese come questa", sono le parole del vicesindaco Carlo Cordini, che a nome della maggioranza di Proposta civica, ha denunciato con forza un gesto che non fermerà il lavoro dell'Amministrazione.

Vicini al sindaco Raccagni anche numerosi colleghi del paesi limitrofi ed esponenti locali e provinciali di Fratelli d'Italia, come Carlo Andreoli, per cui "queste simpatiche intimidazioni confermano, ancora una volta, il grande lavoro che Mariuccia e tutta la squadra stanno conducendo".