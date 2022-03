Schiacciato dal muletto, muore un 52enne di Rudiano

Infortunio mortale nel Mantovano: Giacomo Turra, 52enne di Rudiano, è deceduto a causa di un incidente avvenuto questo pomeriggio in un impianto lavorativo a Castel Goffredo.

Infortunio mortale nel Mantovano

Alle 14.16 di oggi, 28 marzo 2022, i sanitari sono intervenuti a Castel Goffredo in via Sant'Apollonio dove un operaio, impegnato in un impianto lavorativo, si è infortunato mortalmente, pare schiacciato da un muletto. Lo raccontano i colleghi di Prima Mantova: I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell'incidente con un'auto medica e un elisoccorso ma purtroppo i tentativi di rianimare l'uomo sono stati del tutto vani: il medico di turno ha potuto solo constare il decesso dell'operaio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Asl medicina del lavoro, i Carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i Vigili del fuoco di Mantova. Gli inquirenti sono ora all'opera per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente mortale.

La comunità di Rudiano sotto shock

La notizia della tragedia è già arrivata a Rudiano dove il 52enne, operaio edile, abitava. "Il tipico ragazzo di paese, lo chiamavano affettuosamente Giacomone per via della sua stazza - il commento di un conoscente, sconvolto dall'accaduto - Lo conoscevano tutti, era bravo ragazzo, sempre allegro: tifoso del milan, viveva tanto il paese ed era una presenza fissa".