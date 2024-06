Incendio in un garage a Rudiano domato dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco volontari di Chiari sono intervenuti a Rudiano per spegnere un incendio scoppiato in un garage: per fortuna nessuno è rimasto ferito e i danni sono stati limitati.

Vigili del Fuoco domano incendio a Rudiano

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (martedì 11 giugno 2024), in via don Pietro Bianchi, quando i residenti hanno notato il fumo e le fiamme uscire dal box auto in una corte. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno domato con facilità le fiamme, che nel frattempo avevano divorato il materiale e alcune attrezzature da palestra riposte nel garage, e danneggiato lievemente i due mezzi custoditi nelle rimesse adiacenti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Da chiarire le cause

Le operazioni si sono concluse in poco tempo, ma per ora non è stato chiarito cosa abbia provocato l'incendio. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Rudiano, per i rilievi del caso.