Edificio pericolante a Cazzago San Martino, il sindaco sgombera l'area: l'ordinanza del sindaco Fabrizio Scuri alla luce dei sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco e dal personale dell'ufficio tecnico del Comune presso un edificio in via San Bartolomeo.

Edificio pericolante a Cazzago San Martino, il sindaco sgombera l'area

Le criticità erano emerse martedì quando i Vigili del Fuoco di Brescia, a seguito della segnalazione di un privato, erano intervenuti per verificare la la situazione della copertura pericolante dello stabile, situato nella frazione di Bornato e da tempo disabitato. Dal sopralluogo erano emerse lesioni strutturali e segni di crollo, nonchè la possibilità concreta che se ne potessero verificare in futuro, magari a causa del maltempo. Alla messa in sicurezza temporanea dell'area, subito interdetta al passaggio per prevenire eventuali incidenti, è seguita l'ordinanza del sindaco che oltre a chiudere la via, ha stabilità lo sgombero degli edicifi adiacenti e l'immediata sistemazione della struttura da parte dei proprietari.