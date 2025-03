Il bellissimo e variegato mondo florovivastico torna in vetrina nel Borgo Antico di Bornato dove dal 16 al 18 maggio sboccerà Franciacorta in Fiore, la mostra mercato dedicata alle rose e alle erbacee perenni che torna in scena trasportata dall’«Aria tra fiori di mille colori». Questo il tema della XXVI edizione dove tradizione e innovazione, legate dal filo rosso della passione per la natura e per il territorio, daranno vita a una rassegna capace «di evidenziare la bellezza della nostra terra, diventata il simbolo del nostro impegno per la valorizzazione e la tutela del patrimonio che ci sta a cuore», ha commentato il sindaco Fabrizio Scuri, che mercoledì ha presentato la nuova edizione di Franciacorta in Fiore affiancato dall’assessore Cristian Faita, del presidente del Comitato Fiera Osvaldo Paderni e del vice presidente di Fondazione Cogeme Mino Facchetti, sempre pronta ad appoggiare «progetti territoriali sui temi della sostenibilità facendo leva sulla divulgazione scientifica e culturale».

Nell’«Aria» del borgo antico di Bornato c’è Franciacorta in Fiore

Il calendario definitivo degli eventi, l’elenco degli espositori (le iscrizioni, gratuite per tutti i florovivaisti, sono aperte fino al 18 aprile) e le manifestazioni collaterali (con la riconferma dell’iniziativa «Aspettando Franciacorta in Fiore») sono ancora in fase di definizione, ma come ogni anno la kermesse florovivaistica sarà un mix di arte, storia, enogastronomia e attualità, dove non mancheranno spettacoli, convegni e momenti di approfondimento incastonati sul tema dell’aria intesa come movimento, come trasformazioni, «un bene prezioso da preservare e tenere pulito, fondamentale per la vita dei fiori e l’impollinazione» , ha aggiunto l’assessore Faita, entrando nei dettagli di una rassegna che torna a celebrare la bellezza e varietà del mondo floreale a 360 gradi.

Agli eventi «sempreverde» si affiancherà infatti anche una «ventata» di novità, a partire dal percorso espositivo «che guiderà i partecipanti in un tracciato più dinamico e lineare», per scoprire e valorizzare le dimore storiche e le bellezze del Borgo antico di Bornato. Oltre a Comitato, Proloco e Fondazione Cogeme, la XXVI edizione di Franciacorta in Fiore conta anche sul patrocinio dell’Associazione Florovivaisti Bresciani, Assofloro, ERSAF, UNPLI Lombardia, Comitato Regionale Pro Loco Lombardia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, nonché della partnership di Acque Bresciane, Aprica e Terra della Franciacorta. Tutte le informazioni relative al programma, alle iscrizioni per gli espositori e ai biglietti d’ingresso saranno reperibili sul sito ufficiale della manifestazione.