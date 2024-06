Lina "delle Lane" spegne 100 candeline: Rudiano festeggia la sua decana

«Lina delle Lane» spegne cento candeline. Un traguardo eccezionale quello di Battistina Chiecca, che martedì ha festeggiato con parenti, amici e numerosi conoscenti, un secolo di vita.

Lina spegne 100 candeline

«Guarda te: pensavo di morire dieci anni fa, e invece sono ancora qua», ha subito detto l’anziana signora. Onesta, senza peli sulla lingua, così come è stata dal 1924 ad oggi. «Ho visto la guerra, ho visto il paese cambiare, crescere e diventare moderno, conosco la storia, e le vite di ogni abitante e mi piace raccontare quello che so – ha spiegato – Adesso mi vedete un po’ acciaccata perché mi fa un po’ male la gamba, ma di solito sono in formissima».

Lina vive da sempre con la sorella Maria, sua amica e compagna di vita. «Maria è più giovane di me, lei ha 98 anni, è un po’ più in forma, però anche io me la cavo - ha aggiunto - Io e lei insieme? Ci vogliamo bene, ma bisticciamo tutto il giorno, vuole aver sempre ragione». Le sorelle Chiecca, ne hanno vissuta di storia, di vita e hanno molto da raccontare, loro che fin dalla giovane età, si sono impegnate per aiutare le famiglie più bisognose e a lavorare nel piccolo negozio di famiglia. «All’inizio mettavamo fuori dalla porta di casa delle ceste di frutta e le vendevamo ai passanti, poi con il tempo le cose sono cambiate e i nostri genitori hanno deciso di espandersi e di prendere la licenza di salumeria, non potete sapere quante persone noi abbiamo visto diventare grandi», ha concluso.

Gli auguri del sindaco

Anche il sindaco Andrea Gallina, è voluto passare a fare un piccolo omaggio floreale alla centenaria. «Siamo felici di festeggiare con gioia questo traguardo, ammirando la dedizione e lo spirito che tu e tua sorella sapete trasmettere a tutti noi – ha esordito il primo cittadino, rivolgendosi alla centenaria – Ancora tantissimi auguri e mi raccomando: continua così».