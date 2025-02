Rudiano: accusa un malore al volante e si schianta contro il muro.

Schianto a Rudiano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 8 in codice giallo in viale Alcide del Gasperi 69.

L'uomo, residente nella Bergamasca, ha accusato un malore mentre si immetteva nell'incrocio tra via Alcide de Gasperi e via Matteotti e ha perso il controllo del mezzo. Ha tagliato la curva e si è schiantato contro il muretto, proprio accanto alla statua votiva della Madonna. Soccorso dell'ambulanza di Rovato, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sembrano gravi.

Dove si è verificato il sinistro