Un dono dal cuore, per il cuore: un defibrillatore per l'oratorio di Rudiano

Un grande gesto di generosità per aumentare la sicurezza di un punto di riferimento per tutta la comunità del paese.

Il nuovo defibrillatore: una sicurezza in più

Un gesto dal cuore, per il cuore, per il bene della comunità. Un’importante aggiunta alla dotazione di sicurezza del paese, che garantisce uno strumento fondamentale per un intervento rapido in caso di emergenza sanitaria.

"L’installazione di questo nuovo defibrillatore rappresenta un passo significativo per la sicurezza e la salute della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Andrea Gallina – Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla famiglia Belotti per questo gesto di grande generosità, che dimostra ancora una volta lo spirito di solidarietà che ci contraddistingue. Un sentito grazie anche all’oratorio di Rudiano per averci invitato e per l’impegno costante nel sostenere i giovani e fornire un punto di riferimento per tutta la comunità. La sicurezza è una priorità assoluta, e solo con la collaborazione di tutti possiamo fare davvero la differenza".

Il posizionamento del Dae, benedetto anche dal parroco don Endrio Bosio, è un passo concreto verso una comunità più sicura e consapevole. Grazie al contributo della famiglia Belotti e all’impegno delle realtà locali, la salute e la sicurezza dei cittadini sono oggi ancora più protette, garantendo maggiore tranquillità in caso di emergenza. Con iniziative come questa, Rudiano continua a essere un esempio di solidarietà e responsabilità collettiva, dove ogni gesto contribuisce al bene comune.