Sabato l'ultimo saluto a Sofia Galante, travolta e uccisa su Brebemi da un ragazzo positivo agli stupefacenti

La 19enne uccisa sulla A35 da un ragazzo ora agli arresti domiciliari per omicidio stradale aggravato

Saranno celebrati sabato mattina a Travagliato i funerali di Sofia Galante, la studentessa 19enne che cinque giorni fa, venerdì 8 agosto, era stata travolta e uccisa sulla Brebemi, da un ragazzo di Rudiano risultato poi positivo agli stupefacenti e che ora si trova agli arresti domiciliari.

Travagliato in lutto dice addio a Sofia Galante

Diciannove anni, ex studentessa del Mantegna, Sofia era molto conosciuta a Travagliato, il suo paese d'origine, dove i genitori sono custodi delle scuole medie. La tragedia, molto simile per dinamica ad un altro incidente avvenuto nell'inverno 2024, quando, nello stesso tratto di strada ma in direzione opposta, aveva perso la vita la 27enne bresciana Adela Xhaferri.

Sofia Galante viaggiava a bordo di un’auto insieme a un coetaneo quando il veicolo è rimasto coinvolto in un sinistro, un tamponamento a catena con altri mezzi. Subito dopo l’urto, la 19enne è scesa dall’auto per aiutare l'amico, ed è stata travolta da un'auto in corso. Al volante c'era il ventenne di Rudiano, che è stato quindi sottoposto ai test di rito ed arrestato per omicidio stradale aggravato.

I funerali sabato mattina

Sofia Galante lascia la mamma Nadia, il papà Cristian e la sorella Jessica, oltre ai nonni, agli amici e ai parenti. I funerali saranno celebrati nella parrocchiale di Travagliato sabato mattina alle 10, mentre la salma è stata composta nella casa funeraria "Franzoni".