Tragedia in A35, 27enne viene travolta e uccisa da un'auto: è successo ieri sera, tra lo svincolo di Travagliato Est e Travagliato Ovest.

Il dramma si è consumato poco dopo le 23 di venerdì 7 dicembre 2024. Stando alle ricostruzioni della Polizia Stradale di Chiari, giunta sul posto per i rilievi, la giovane si trovava al posto del passeggerò sull'auto guidata da un amico, classe 1998, quando ha perso il controllo del mezzo. La macchina ha sbandato e finito la sua corsa in mezzo alla carreggiata. La giovane, classe 1997, è subito scesa dall'auto per mettersi in sicurezza e spostarsi ai margini della carreggiata, ma è stata travolta da un'auto che sopraggiungeva in quel momento.

Sul posto si sono precipitate l'ambulanza del Soccorso Franciacorta e l'automedica da Brescia, ma per lei, residente a Brescia e di origini albanesi, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.