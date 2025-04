Cattedrali, monasteri, chiese, santuari, abbazie, pievi e cappelle, ma anche templi, sinagoghe, moschee e centri di preghiera. Ad essere al centro della prima edizione del concorso fotografico «Lombardia da scoprire» sono «I luoghi di culto lombardi». Organizzato dalla Pro Loco di Travagliato e dal Gruppo Fotografico Travagliatese in collaborazione con Fondazione Civiltà Bresciana e Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, il contest dal respiro regionale nasce con l’idea di mettere in luce lebellezze del territorio tramite immagini che ne valorizzino la storia, l’arte, il lavoro e la natura.

«Lombardia da scoprire» con un click: nasce il contest

«In particolare quest’anno, abbiamo scelto di porre l’accento sui luoghi di culto - hanno spiegato i responsabili Ettore Lumini e Alberto Percivalli - Spazi affascinanti che raccontano del passato e delle tradizioni delle nostre province, ma che parlano anche di futuro e di integrazione sociale e culturale. Il tutto sotto la lente d’indagine della fotografia».

Godendo del patrocinio di Regione Lombardia, di Unpli Lombardia, dell’Acb Associazione Comuni Bresciani e della Città di Travagliato, l’iniziativa, di cui ChiariWeek è media partner, «punta a svelare quei tesori nascosti e quelle chicche architettoniche che sono disseminate tra i borghi e per le vie dei Comuni, senza distinzione di religione alcuna - ha spiegato il presidente della Pro Loco Eugenio Falsina - E nulla più delle immagini sa rappresentare la devozione e la capacità creativa dell’uomo».

«Dagli scatti del concorso, aperto veramente a tutti gli interessati - hanno continuato i responsabili - nasceranno anche un catalogo e una mostra che, da settembre, potrà essere allestita nelle scuole al fine di sensibilizzare gli studenti, intavolare dialoghi interreligiosi e allenare i loro sguardi all’arte che passa per l’obbiettivo e a quella che ci circonda quotidianamente».

Come partecipare

Ogni fotografia (inedita) dovrà essere corredata di indirizzo e nome del luogo «catturato» con un click da qualunque mezzo (professionale o meno). Le iscrizioni, al costo di 15 euro a persona, si chiuderanno il 30 aprile. Tramite la pagina www.lombardiadascoprire.it, possono partecipare esperti, dilettanti o appassionati di fotografia, purché maggiorenni. I lavori saranno valutati da una giuria secondo i seguenti criteri: attinenza e coerenza al concorso, capacità di suscitare emozioni, identificazione di luoghi poco conosciuti, originalità dello scatto, composizione e tecnica fotografica.

Con il giudizio degli esperti (l’elenco completo dei membri di giuria è disponibile sull’apposito sito web), le prime 50 opere classificate (edite in catalogo), dall’1 al 14 giugno, saranno esposte in mostra presso la sala della Meridiana nella sede della Fondazione Civiltà Bresciana; mentre alle 21 di sabato 14 giugno, sempre nella sede di Vicolo San Giuseppe, si terranno le premiazioni. Ai primi 3 classificati verrà consegnato un voucher (rispettivamente di 600, 300 e 150 euro) spendibile presso un’attività di Brescia, sponsor dell’evento.

«Si tratta di un’occasione per mettersi in gioco, per “scoprire” qualcosa di nuovo e condividere una passione».