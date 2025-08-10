Incidente

Tragedia in Brebemi, arrestato un 20enne: era positivo agli stupefacenti

Il ragazzo si trovava alla guida dell'auto che ha investito e ucciso la 19enne di Travagliato Sofia Galante

Tragedia in Brebemi, arrestato un 20enne: era positivo agli stupefacenti
Travagliato
Pubblicato:

È risultato positivo agli stupefacenti il conducente dell'auto che venerdì sera ha investito e ucciso la 19enne Sofia Galante. Il giovane, di Rudiano, è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo, l'accusa è omicidio stradale aggravato.

Tragedia in Brebemi, arrestato un 20enne: era positivo agli stupefacenti

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Chiari, la ragazza viaggiava a bordo di un’auto insieme a un coetaneo quando il veicolo è rimasto coinvolto in un sinistro, un tamponamento a catena con  altri mezzi. Subito dopo l’urto, la 19enne sarebbe scesa dall’auto per aiutare l'amico, ma è stata travolta dall'auto in corsa guidata dal 20enne. Inutili I tentativi di rianimazione, Sofia Galante è morta sull'aslfalto.

Come da prassi, i coinvolti sono stati sottoposti ai test di riti per verificare la presenza di alcol o altre sostante: il 20enne di Rudiano, positivo agli stupefacenti, è stato quindi arrestato per omicidio stradale aggravato.

Il cordoglio

Rimane, nel frattempo, il dolore della famiglia della 19enne e della comunità di Travagliato dove giovane, ex studentessa del Mantegna, era conosciuta anche per il ruolo dei genitori, custodi della scuola media.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151