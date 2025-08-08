Tragedia in Brebemi, muore una ragazza di 19 anni

Travagliato

La giovane era rimasta coinvolta in un incidente: è scesa dal mezzo ed è stata travolta da un veicolo in corsa

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita questa sera, venerdì 8 agosto, nel tratto di Brebemi tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione di Brescia.

Tragedia in Brebemi, muore una 19enne

Stando alle prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Chiari, intervenuta per i rilievi, la giovane si trovava in auto con un coetaneo quando è stata coinvolta in un sinistro con un altro mezzo. Dopo l'urto la 19enne è scesa dall'auto ed è stata travolta da un veicolo in corsa. Inutili i tentativi di rianimazione attuati dai soccorritori, l'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto e il mezzo avanzato: la ragazza è deceduta.

La A35 è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area, sul posto anche i Vigili del fuoco di Chiari.

I precedenti

La tragedia richiama alla mente quanto avvenuto nel 2024, quando, nello stesso tratto di strada ma in direzione opposta, ha perso la vita la 27enne bresciana Adela Xhaferri. Era la sera del 6 dicembre: la giovane viaggiava sul sedile del passeggero di un’auto guidata da un amico, che improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. La vettura era sbandata per poi fermarsi in mezzo alla carreggiata. Adela, classe 1997, era scesa subito per mettersi in sicurezza e per raggiungere il margine della strada, ma era stata travolta da un’auto che sopraggiungeva proprio in quel momento.