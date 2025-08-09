Investita da un'auto in Brebemi: Sofia Galante muore a soli 19 anni

il cordoglio

Attonita la comunità di Travagliato, dove viveva. Il sindaco Pasinetti: "Affranto per la perdita di una nostra ragazza così giovane"

Si chiamava Sofia Galante, aveva appena 19 anni e viveva a Travagliato: è lei la giovane vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di venerdì 8 agosto lungo l’autostrada Brebemi.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Chiari, la ragazza viaggiava a bordo di un’auto insieme a un coetaneo quando il veicolo è rimasto coinvolto in un sinistro con un altro mezzo. Subito dopo l’urto, la 19enne sarebbe scesa dall’auto, venendo travolta da un’ulteriore vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo. Nello stesso tratto, ma in direzione opposta, lo scorso dicembre aveva perso la vita la 27enne Adela Xhaferri , anche lei investita da un mezzo.

Il cordoglio a Travagliato

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Travagliato. La famiglia Galante è molto conosciuta in paese: i genitori della ragazza lavorano come custodi della scuola media.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Renato Pasinetti:

«Sono affranto per la perdita di una nostra ragazza così giovane e non ho molte parole se non quelle di condoglianze alla famiglia, da parte mia e dell’Amministrazione comunale tutta. In questi casi poi, oltre al cordoglio, resta solo un rispettoso silenzio».

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che sta raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento per chiarire l’esatta successione dei fatti.