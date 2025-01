Ricreazione sotto osservazione per il Pascal dopo il petardo

Lo scoppio di un petardo in un cestino dell’immondizia sarebbe stata la classica «goccia che fa traboccare il vaso».Nessuno si è voluto prendere la responsabilità dell’accaduto, così l’intero Istituto Pascal di Manerbio ora è «in prova» con ricreazioni su turni.

Telecamere di video sorveglianza

Ma non è tutto perché l’idea è anche quella di installare delle telecamere di video sorveglianza, ronde e ispezioni a sorpresa dei Carabinieri (e non solo) per evitare che episodi del genere accadano di nuovo e mantenere scuola e studenti sotto controllo. Il provvedimento è già attivo e riguarda prettamente la sede di Manerbio, durerà fino a Pasqua. Poi si vedrà. «A seguito di diversi episodi spiacevoli che continuano a verificarsi nel plesso diManerbio, sentiti gli studenti, i docenti ed il Consiglio d’Istituto, di seguito i provvedimenti che si ritiene necessario adottare, volti a garantire la sicurezza e a sensibilizzare l’intera comunità scolastica» si legge nel documento che racchiude tutte le nuove regole riguardo l’intervallo. La pausa didattica, si sa, è un momento di socializzazione, ma pare che gli studenti manerbiesi abbiano tirato un po’ troppo la corda con comportamenti maleducati ed irrispettosi.

Le nuove regole

Il primo vero cambiamento è che la ricreazione si svolgerà all’interno delle aule a giorni alternati. Durante l’intervallo, un docente sarà presente in classe per supervisionare gli studenti e garantire il rispetto delle regole. «La porta rimarrà chiusa e per l’intera pausa nessuno sarà autorizzato ad uscire, l’uso dei bagni non potrà avvenire in quella pausa. Gli studenti si potranno organizzare per tempo con prenotazioni della merenda o portandola da casa. Per le classi che in quarta ora saranno nei laboratori o in palestra, sarà straordinariamente possibile consumare la merenda in quei posti lasciando gli spazi completamente puliti e in ordine».

Ronde organizzate che faranno guadagnare crediti

«Al fine di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole, si prevederanno delle ronde da parte degli studenti delle classi quinte (peer educator, rappresentanti di classe e volontari) che avranno anche modo di maturare un credito - si spiega - Gli studenti, con un atteggiamento educativo e collaborativo, saranno, assieme ai docenti, garanti dello svolgimento della pausa in un clima disteso e collaborativo».

Interventi di sensibilizzazione

Interventi di esperti e istituzioni saranno organizzati con la collaborazione dei Rappresentanti di classe e delle Figure strumentali Servizio agli studenti anche prevedendo ispezioni dei Carabinieri a sorpresa. Nei termini e nei luoghi possibili saranno installati dispositivi di videosorveglianza. Come comunicare disagi e problemi? Verrà apposta una cassetta della posta (donata dalla Provincia) vicino ai distributori delle bevande con lo spirito di raccogliere segnalazioni anonime circa lo svolgersi della routine scolastica. Un modo per esternare malesseri e problematiche senza giudizi.

In caso di avvenimenti irrispettosi riguardo studenti, docenti e plesso scolastico verranno intraprese misure decise a tutela della sicurezza e con premura per la formazione di tutti e di ciascuno in caso di comportamenti scorretti. «Confidando nella collaborazione di tutti per garantire un ambiente scolastico sicuro e rispettoso - hanno concluso dall’Istituto Pascal di Manerbio - Siamo certi del senso di responsabilità dell’intera comunità scolastica e altrettanto certi di aver interpretato il pensiero di tutti».