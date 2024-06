Rapina al supermercato: 46enne minaccia i dipendenti con un coltello, arrestato

Ennesima rapina in un supermercato nel Bresciano.

Ancora una rapina al supermercato

Si è verificata ieri mattina (mercoledì 26 giugno 2024) intorno alle 11 a Leno quasi in contemporanea a quella verificatesi sempre nella mattinata di ieri a Bagnolo Mella. A rendersi protagonista un uomo di 46 anni che a volto scoperto e armato di coltello ha fatto irruzione al supermercato Italmark di Leno: dopo aver minacciato i due dipendenti del negozio si sarebbe fatto consegnare la somma contante di 400 euro.

L'allarme è ben presto giunto al 112, la pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verolanuova si è immediatamente attivata ed ha raggiunto in breve il presunto autore mentre si stava dando alla fuga a piedi. Si tratta di un incensurato del luogo il quale, al momento del controllo, è stato trovato ancora in possesso del coltello usato per la rapina e con una busta di plastica contenente l'intera refurtiva che è stata poi restituita al punto vendita.

Coltello sequestrato

Il coltello è stato sequestrato, il presunto autore della rapina è stato associato al carcere di Brescia in attesa dell’udienza di convalida. La responsabilità penale sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

In evidenza un'immagine d'archivio.