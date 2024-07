Quattro passi per... la solidarietà: raccolti 13mila euro nel ricordo di Giammy

La solidarietà fa... 13mila euro. E’ quanto raccolto dalla «Quattro passi per Giammy», la cena-camminata organizzata dal gruppo Trek&Run di Cologne, che quest’anno allo scopo benefico (raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulla distrofia di Duchenne) ha unito anche il ricordo di Gianmario Fortunato, scomparso in primavera all’età di 43 anni.

Raccolti 13mila euro nel ricordo di Giammy

Andata in scena, anzi in pista alla fine di giugno, la nona edizione dell’evento ha riunito a Cologne ben 700 persone da tutto il territorio. Un trionfo di sorrisi e solidarietà per portare avanti la speranza «che presto ci sia un mondo senza Duchenne e che nessun altro bambino debba stare a patire quello che ho sofferto io»: la parole di Giammy hanno accompagnato tutto l’evento, concretizzatosi nella raccolta di ben 13mila euro, consegnati martedì sera alle storiche realtà sostenute dalla camminata.

La fetta più grande, 7.500 euro, è stata devoluta a Parent Project, associazione di pazienti e genitori con figli affetti dalla distrofia muscolare di Duchenne e Becker che dal 1996 lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi. Un assegno da 3.500 euro è stato poi consegnato a Un sorriso per Matteo e Ettore, da anni attiva nella raccolta giochi per i bimbi in ospedale e in altri bellissimi progetti, mentre i restanti 2.000 euro sono stati indirizzati a mamma Gigliola e alla giornalista Anna Salvioni per completare il secondo volume autobiografico che racchiude i pensieri e le riflessioni di Giammy, con l’obiettivo di presentarlo alla rassegna della Microeditoria, a novembre.

L'eredità di un cuore grande

«Siamo contentissimi di aver raccolto questa cifra, una parte della quale permetterà di coprire i costi della pubblicazione del libro, ora in cantiere: è una novità rispetto al passato, ma questa camminata è nata per lui, noi la stiamo portando avanti e ci sembrava giusto contribuire anche a questo», ha spiegato la presidente di Trek&Run Rosanna Piantoni, che assieme agli altri volontari del gruppo, alla presenza del sindaco Francesca Boglioni, del parroco don Mauro Assoni e dei referenti delle varie realtà, con piacere ha consegnato tutti gli assegni. Un momento di felicità, ma anche di commozione, certi che Giammy continua a fare del bene anche da lassù.