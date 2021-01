Premiati i vincitori dell’albero e del presepe più bello

Il concorso per il presepe e per l’albero più bello si è concluso oggi durante la celebrazione per la festa dell’Epifania.

Concorso presepe e albero più bello

Il Concorso per il presepe e l’albero più bello a Milzano è ormai diventato una tradizione irrinunciabile. E se il Covid non ha permesso che la giuria passasse di casa in casa a valutare le decorazioni, gli inarrestabili volontari dell’oratorio hanno messo in campo tecnologia e spirito d’iniziativa. I quindici partecipanti hanno inviato la foto delle loro creazioni ai giudici Fabio Sitzia, Massimo Morandi e Veronica Mantelli che oggi, dopo la consueta benedizione dei bambini nella parrocchiale, hanno decretato i vincitori. Al primo posto per il presepe più bello ha vinto Francesca Bravo, menzione d’onore anche per l’Acli come unica associazione partecipante, invece sul gradino più alto del podio per l’albero con la migliore decorazione è salita Valentina Greci.