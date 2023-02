Premiate le giovani eccellenze che si sono distinte a scuola

Un riconoscimento al merito, all’impegno nell’ambito scolastico, alla costruzione di un futuro solido e consapevole.

Nel pomeriggio di sabato, a Castrezzato, l’Amministrazione del sindaco Giovanni Aldi ha consegnato le borse di studio: quattro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e diciassette per per quella secondaria di secondo grado che hanno spiccato nell’anno scolastico 2021/2022.

La consegna delle borse di studio è un momento che si può ormai definire tradizionale per la nostra comunità, anche se quest'anno con po’ in ritardo è un'occasione speciale per riconoscere e premiare la fatica di questi nostri giovani, che hanno scelto di percorrere la strada dell'impegno, una strada spesso in salita ma che porta soddisfazioni. Vi auguro che la giornata di oggi non sia un punto di arrivo o traguardo dopo il quale sedersi e vivere di rendita ma un punto di partenza, uno stimolo verso la conoscenza. Sapere genera spirito critico, capacità di scelta e oggi di spirito critico, ne abbiamo bisogno più che mai. Approfondite, analizzate, criticate ma sempre con spirito costruttivo, fate sentire la vostra voce. Perché soltanto promuovendo comportamenti come questo potremo sperare in un futuro più giusto. L'Amministrazione vi augura che questo sia l’avvio per altri traguardi, scolastici e non, ricchi di soddisfazione per voi e di orgoglio per la nostra comunità.