Infortunio sul lavoro a Castrezzato: operaio gravemente ferito.

Operaio gravemente ferito, infortunio sul lavoro a Castrezzato

Attimi di grande apprensione questa mattina (mercoledì 25 settembre 2024) a Castrezzato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10 in via Calura in codice rosso.

Attivata la macchina dei soccorsi

L'uomo, classe 1977 è residente a Castelmella. Dalle prime sommarie ricostruzioni, la dinamica dell'accaduto è infatti ancora da ricostruire nel dettaglio, era impegnato in lavori di asfaltatura per conto della Pgs impianti di Torbole Casaglia e sarebbe rimasto gravemente ferito agli arti inferiori dopo essere stato travolto da un mezzo d'opera.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Chiari, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza e un'automedica. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Presenti sul posto anche i tecnici di Ats per i rilievi.