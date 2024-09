Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. Poi, un giorno dopo l'infortunio sul lavoro, il tragico epilogo. E' spirato agli Spedali civili Alessandro Cigolini, 47enne di Castel Mella. Ieri mattina, l'operaio era rimasto schiacciato mentre eseguiva dei lavori di asfaltatura a Castrezzato.

Investito da una ruspa a Castrezzato: non ce l'ha fatta l'operaio

Un'immane tragedia, l'ennesima vita spezzata sul lavoro. Nella notte è morto Alessandro Cigolini, l’operaio di 47 anni che ieri mattina, a Castrezzato, stava eseguendo dei lavori di asfaltatura in un cantiere nella campagna di Castrezzato. L’infortunio si è verificato in via Calura, intorno alle 10, mentre il 47enne stata lavorando insieme ad un collega ed era impegnato in operazioni di asfaltatura della strada. Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasporto in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, ma i traumi multipli da schiacciamento riportati non gli hanno lasciato scampo.

Cigolini, residente a Castel Mella, lavorava per un’impresa di opere stradali di Torbole, la Pgs Impianti. Tutti sono attoniti per la tragica notizia.

L’incidente

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'operaio fosse sceso dal mezzo per controllarne il funzionamento. Una manciata di secondi, una scivolata sui detriti e l'incidente. Ad intervenire sul posto i carabinieri di Chiari, i Vigili del Fuoco, un'ambulanza e un'automedica. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Presenti sul posto anche i tecnici di Ats per i rilievi.