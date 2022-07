Picchia la madre per avere 40 euro: arrestato 35enne

E' successo a Castrezzato nel pomeriggio di ieri( venerdì 8 luglio 2022). La vicina di casa ha sentito le urla e le richieste di aiuto della donna e ha chiamato i carabinieri. Grazie al tempestivo intervento dei militari l'uomo è stato subito bloccato scongiurando il peggio.

Picchia la madre per 40 euro: arrestato 35enne

E' tornato a casa e si è scagliato con violenza contro la madre con cui viveva, una donna di 57 anni residente a Castrezzato. Pretendeva dei soldi. Ma per 40 euro è finito in carcere. Quando la donna gli ha negato il denaro, infatti, il figlio ha cominciato a colpirla, afferrandola addirittura per il collo. Fortunatamente una vicina di casa ha udito le grida e la richiesta di aiuto della 57enne e ha subito chiamato il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione radiomobile di Chiari. All'arrivo dei militari il giovane ha cercato di dissimulare l'accaduto, ma i segni lasciato sul viso e sul collo della madre non mentivano.

Ricostruito l'accaduto, il 35enne è finito in manette per tentata estorsione aggravata e per lesioni personali. La madre è stata portata in ospedale a Chiari per le cure del caso, mentre il figlio è stato tradotto in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Sono in corso ulteriori verifiche per capire se si sia trattato di un episodio isolato o sia stato il culmine di una escalation di violenza perpetrata nei confronti della donna da parte del figlio.