E' stato trovato senza vita ieri mattina, domenica, Massimo Loda. Vano l'intervento dei soccorsi intervenuti nei pressi dell'uscita di Rovato della BreBeMi.

Perde la vita giovane padre di famiglia: Castrezzato in lutto

Sono giorni di dolore e cordoglio quelli vissuti in paese da ieri, quando nei pressi dell'uscita della BreBeMi di Rovato è stato trovato senza vita Massimo Loda. Erano le 8.30 circa e i mmediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi e sul posto si sono precipitati i volontari del soccorsi di Bornato e un'auto medica da Brescia in codice rosso, ma per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Castrezzato per gli accertamenti del caso e i Vigili del fuoco.

Loda ha lasciato i genitori, la moglie, i figli, i nipoti, gli zii e tutti i parenti. Domani, martedì, alle 10 nella cappella della Domus Remondina di Rovato avrà luogo una benedizione, a seguito della quale la salma verrà accompagnata al Tempio crematorio. La Messa esequiale verrà invece celebrata mercoledì 18 agosto alle 21 nella parrocchiale di Castrezzato.