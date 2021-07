Perde il controllo della moto: giovane centauro in ospedale

Perde il controllo della moto: attimi di paura per un centauro di 26 anni, che per fortuna non è in gravi condizioni.

Perde il controllo della moto e finisce in ospedale

È successo verso mezzogiorno, in via Madre Teresa di Calcutta, poco dopo la rotonda Dimmidisì. Il conducente, un 26enne di nazionalità rumena, stava percorrendo la via, direzione Famila, in sella al suo motociclo quando ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta di marcia (dove per fortuna in quel momento non transitava nessuno) e dopo essersi scontrato contro i tubolari metallici posti a ringhiera a protezione del percorso pedonale, è rovinato a terra.

Le sue condizioni in un primo momento sono parse gravi, tanto che era stato allertato anche l'elisoccorso, ma dopo un primo accertamento)) l'allarme è rientrato. Il giovane, ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso di Manerbio per gli accertamenti del caso.