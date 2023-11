Perde il controllo del quad e finisce nel canale, soccorso un 21enne

Ha perso il controllo del quad su cui stava viaggiando ed è finito dentro un canale, soccorso un 21enne a Maclodio.

Perde il controllo del quad e finisce nel canale

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14, in località cascina Cattafame. Stando alle prime informazioni, per motivi ancora da accertare, un ragazzo di 21 ha perso il controllo del quad che stava guidando ed è uscito di strada, finendo la sua corsa nel canale. A recuperare il giovane sono stati i volontari dell'ambulanza di Trenzano, che hanno messo in sicurezza il giovane e lo hanno trasportato in ospedale a Chiari: fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, se non qualche trauma da schiacciamento.

In supporto, per recuperare il mezzo, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di Chiari.