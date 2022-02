Sinistro

Fra Maclodio e Corzano.

É successo questa mattina (martedì 15 febbraio) sulla strada fra Maclodio e Corzano al km 83,700.

L'arrivo dei soccorsi

Un'auto, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada precipitando nel canale a bordo strada. Alla guida una ragazza classe 2001 la quale , per fortuna, è risultata illesa. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Chiari.