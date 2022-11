Sul sagrato della chiesa di Corzano, gazebo di Confartigianato per sostenere la raccolta benefica che vede coinvolte un centinaio di parrocchie e di panificatori della Provincia di Brescia.

Confartigianato e Caritas in campo per la Giornata del Pane

Quest’anno Confartigianato è scesa direttamente in campo per sostenere ancora di più la raccolta benefica della Giornata del Pane 2022. Era presente sul sagrato della chiesa della Parrocchia di San Martino a Corzano insieme ai propri panificatori, in prima fila Giulio e il padre Pierino Barbieri e il presidente Panificatori Ruggero Guagnia testimonianza dell’impegno espresso in tutta la provincia, dove sono oltre 130 sono state le parrocchie coinvolte e 100 panificatori che hanno messo a disposizione gratuitamente il pane distribuito al termine delle celebrazioni eucaristiche a fronte di un’offerta libera. La Giornata del Pane 2022, iniziativa benefica che, dal 1995, vede impegnata Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, attraverso il contributo del Gruppo Panificatori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, insieme a Caritas Diocesana ha raccolto fondi per il nuovo Rifugio della Caritas in via Ardigò a Brescia nella struttura nota come Casa delle Suore Missionarie della Nigrizia.

Nella zona Meano, Bargnano, oltre a Corzano, dove nello specifico, al termine della Messa celebrata da don Alberto Tomasini è intervenuto il sindaco Giovanni Benzoni e il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti che ha spiegato ai fedeli al termine della celebrazione, il senso

profondo dell’iniziativa:

Sin dalle prime edizioni sono un centinaio i panificatori di Confartigianato coinvolti nell’iniziativa sull’intero territorio provinciale. Ma c’è voglia di fare di più e coinvolgere ancora più parrocchie della provincia e naturalmente panificatori che si mettano al servizio dell’iniziativa, per portare il pane nelle chiese, e nelle tavole dei bresciani e, di conseguenza, accrescere la portata delle donazioni raccolte. Perché se è vero che nei momenti di crisi calano i consumi e crescono i poveri, è altrettanto vero che cresce la solidarietà e la voglia di aiutare con gesti concreti e sostenere questa iniziativa benefica, per un’iniziativa che prosegue da oltre 25 anni.

Oltre 50mila i sacchetti messi a disposizione da Confartigianato Imprese Brescia con il logo dell’iniziativa e riempiti dalla generosità dei panificatori. Nelle prossime settimane verrà diffuso il risultato della raccolta 2022.