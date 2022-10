Sergio Mascherpa con "Piazza Grande" a Corzano

Sergio Mascherpa diretto da Giacomo Andrico porta in scena un testo di John Comini a Corzano.

Sergio Mascherpa mattatore in "Piazza Grande"

Sabato 29 ottobre alle 21 con ingresso libero per la rassegna Pressione Bassa andrà in scena all'Asilo dei Creativi di Corzano "Piazza Grande" di John Comini con Sergio Mascherpa per la regia di Giacomo Andrico. Lo spettacolo racconta del giorno della festa patronale in paese, fervono i preparativi e il nostro protagonista si posiziona come sua abitudine al tavolino preferito del bar centrale della piazza. È il suo posto di combattimento da dove osserva e racconta la storia degli abitanti che animano il paese. Tra un calice di vino e un altro prendono vita personaggi ironici e divertenti, assurdi e malinconici a regalarci uno spaccato di vita.