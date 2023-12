Auto si schianta contro il muro, paura a Corzano

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 21 dicembre 2023) a Corzano.

Auto si schianta contro il muro a Corzano

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 9.30 a Corzano in via Silvio Pellico.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere coinvolta sia un'auto con a bordo una donna di 51 anni e un uomo di 74. Per cause ancora da chiarire sarebbe finita contro un muro, pare non vi siano altri mezzi coinvolti. Ad intervenire sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Una volta sul posto i sanitari hanno potuto valutare le condizioni dei soggetti coinvolti come non eccessivamente gravi. La missione è stata infatti declassata a codice giallo.

Sul posto anche la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso.