Ruba al supermercato e fugge con lo zaino pieno

Ha fatto l'ha spesa, ma non l'ha pagato. Anzi, l'ha nascosta all'interno di uno zaino fino a quando, scoperto, non si è dato alla fuga. E' successo questo pomeriggio, a Maclodio, e sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Ruba al supermercato ma viene scoperto e fugge

É successo nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 28 agosto 2023) a Maclodio. Ad essere presa di mira è stato il supermercato Conad di piazza Caduti di Nassirya 15. Il ladro, aggirandosi per le corsie fingendo di fare la spesa, avrebbe iniziato a nascondere alcuni prodotti nello zaino fino a che non è stato scoperto dai dipendenti.

Ormai smascherato ha cercato di darsi alla fuga sotto gli occhi dei numerosi clienti presenti nell'attività, sfondando una delle porte del supermercato per poi far perdere le sue tracce sotto la pioggia battente. Allertati dal titolare, i carabinieri della Compagnia di Chiari si sono recati sul posto per raccogliere le testimonianze dei presenti. Sono attualmente in corso le indagini per rintracciare il colpevole.

Un caso simile a Ospitaletto

Un caso simile era successo a fine luglio alla Lidl di Ospitaletto, quando un uomo aveva nascosto nello zaino prodotti per circa 40 euro, ma in cassa si era presentato solo con una birra. Scoperto dalla sicurezza, aveva provato a colpire l'addetto con la bottiglia, ma era stato bloccato e poi preso in custodia dai carabinieri della stazione locale.