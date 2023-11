Nuvolento: uccise il marito a coltellate, il 21 novembre il processo

Nuvolento: uccise il marito a coltellate, il 21 novembre si terrà il processo.

Uccise sil marito a coltellate a Nuvolento

Una vicenda famigliare dai contorni tragici quella che ha visto al centro Raffaella Ragnoli, la donna che il 28 gennaio 2023 a Nuvolento ha ucciso a coltellate il marito Romano Fagoni all'apice di una lite. Quest'ultima scoppiata all'ora di cena mentre i due si trovavano a cena con uno dei figli. Il giovane che aveva assistito suo malgrado alla scena, aveva allertato i carabinieri.

La donna è ritenuta colpevole di omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto nei confronti del coniuge convivente. La donna si trova dietro le sbarre dalle ore immediatamente successive al delitto. Ecco perché la procura ha chiesto il giudizio immediato. Pare che quella sera la donna abbia reagito dopo che il marito aveva minacciato con un coltello lei e il figlio. A quel punto l'avrebbe colpito più volte alla gola.

Un processo particolare

Ma non è tutto, quello a carico della Ragnoli si appresta ad essere un processo particolare, sarà infatti il primo dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la parte del "codice rosso" relativa agli omicidi avvenuti all'interno della famiglia. In particolare in merito alle attenuanti generiche legate alla provocazione, vietando in casi di questo tipo, ai giudici di concedere sconti di pena.