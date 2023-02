Omicidio di Nuvolento: l'incontro tra Raffaella Ragnoli e i due figli

Omicidio di Nuvolento: Raffaella Ragnoli incontra i due figli.

Non è mancata la commozione

Un momento particolarmente delicato quello dell'incontro tra Raffaella Ragnoli e i suoi due figli, il primo dopo il terribile fatto. La 57enne Raffaella Ragnoli, al culmine di una furiosa lite con il marito Romano Fagoni, 60 anni, avrebbe preso il coltello e colpito l'uomo alla gola. Il tutto davanti agli occhi del figlio di 15 anni. Sul posto, verso le 21 di sabato 28 gennaio, sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri del nucleo operativo di Brescia e il colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Omicidio di Nuvolento: il figlio minore ha visto tutto

Si è trattato di un momento di grande commozione, la donna ha infatti rivisto i due figli: in particolare il minore che la sera del delitto si trovava in casa, stava cenando in quel momento. Il delitto sarebbe infatti avvenuto sotto i suoi occhi: la donna ha continuato a sottolineare che avrebbe agito in questo modo per difendere il figlio e se stessa. Il giudice non ha però accolto tale versione, ha così deciso per la sua permanenza in carcere. La donna ha poi incontrato i suoi legali ma non ha mai cambiato la versione dei fatti fornita sin da subito dopo l'accaduto.