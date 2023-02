Ucciso dalla moglie, il funerale dopo venti giorni dall'accaduto

Ucciso dalla moglie a coltellate, l'ultimo saluto dopo venti giorni dalla morte.

Ormai da giorni si parlava del silenzio assordante che ha fatto seguito alla morte di Romano Fagoni, il 59enne di Nuvolento che poco più di una ventina di giorni fa era stato ucciso a coltellate dalla moglie Raffaella Ragnoli.

Prima i funerali e poi i necrologi

I funerali si sono tenuti sabato 18 febbraio 2023 in forma strettamente privata mentre i necrologi sono stati diffusi successivamente, a funerali avvenuti. La moglie si trova ormai in carcere dal 29 gennaio scorso: su di lei pende l'accusa di omicidio che sarebbe avvenuto alla presenza del figlio di 15 anni.

Presenti entrambi i figli, la richiesta di silenzio e rispetto

A presenziare nel giorno dell'ultimo saluto entrambi i figli di Romano Fagoni: non solo il ragazzo di 15 anni ma anche la più grande di nome Romina. Dopo la cerimonia la salma è stata tumulata nel cimitero di Nuvolento dove viveva da sempre. Il nulla osta per la sepoltura è arrivato dalla magistratura a una ventina di giorni dall'omicidio. Anche durante le celebrazioni in ricordo del defunto il parroco, don Angelo Perlato, ha chiesto massimo rispetto e silenzio su quanto accaduto.