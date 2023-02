Omicidio di Nuvolento, l'interrogatorio è durato due ore

Poco più di due ore, tanto è durato l'interrogatorio di Raffaella Ragnoli, ha ucciso con sei coltellate il marito

Ha ucciso con sei coltellate il marito

La 57enne nella serata di sabato 28 gennaio 2023 a Nuvolento ha ucciso con ben sei coltellate il marito Romano Fagoni. La donna, assistita dalla avvocata Anna Maria De Mattei, ha risposto alle domande che le sono state formulate da parte del gip. Quest'ultimo si è poi riservato la decisione.

Un terribile dramma familiare

La 57enne Raffaella Ragnoli, al culmine di una furiosa lite con il marito Romano Fagoni, 60 anni, avrebbe preso il coltello e colpito l'uomo alla gola. Il tutto davanti agli occhi del figlio di 15 anni. Sul posto, verso le 21 di sabato 28 gennaio, sono accorsi i sanitari del 118, i carabinieri del nucleo operativo di Brescia e il colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

In manette, accusata di omicidio

Interrogata dalle forze dell'ordine e dal magistrato, la donna avrebbe ammesso le sue colpe ed è stata arrestata per omicidio. I primi accertamenti da parte dei carabinieri avrebbero escluso che ci fossero denunce pregresse per liti in famiglia, maltrattamenti o percosse.