La comunità piange Elion, morto a 15 anni investito dal treno

Non ci sono parole. Il dramma umano è troppo grande. Chiari piange Elion Shala è morto a soli 15 anni, investito da un treno in stazione mentre attraversava i binari.

La comunità piange Elion

Aveva solo 15 anni. Eppure, la sua vita si è spezzata ieri sera, intorno alle 18, sui binari della ferrovia di Chiari, in via Marconi. Per Elion Shala non c'è stato niente da fare. Vani sono stati i tentativi dei soccorsi che hanno fatto di tutto per provare a salvarlo, ma che purtroppo non ci sono riusciti. La tragedia si è consumata in un attimo. Il giovane è stato urtato dal convoglio in corsa, mentre attraversava i binari dopo essere sceso dal treno con gli amici che, invece, avevano usato il sottopassaggio.

Morto a 15 anni investito dal treno

Nato e cresciuto a Chiari in una famiglia di origini albanesi, Elion frequentava il Cfp di Chiari. La sua grande passione era invece il calcio, infatti giocava nel Chiari Football Club.

Questa mattina, a scuola, tutti gli studenti, insieme alla dirigente del Cfp Raffaella Galloni, hanno fatto un minuto di silenzio nello sconforto generale, mentre il Chiari ha affidato a Facebook un suo pensiero:

Trovare le parole giuste in questi momenti è sempre difficile: figuriamoci in questo caso che ha coinvolto il nostro Bomber di 15 anni ! Elion ci lasci il tuo perenne sorriso e la grande vitalità. Sei stato capace di farti volere bene da tutti in quanto affabile e disponibile con tutti. Cercheremo di stare vicino a Erion, a mamma Matilda e a papà Ilir per farli sentire meno soli. Ciao Bomber...

L'incidente

E' successo ieri sera, intorno alle 18. Il giovane era andato a Romano con degli amici. Nel rientrare a Chiari, una volta sceso dal treno, non ha preso il sottopassaggio ma ha deciso di attraversare i binari. Purtroppo però è stato travolto dal treno. Un impatto violentissimo avvenuto proprio sotto gli occhi degli amici che hanno dato l'allarme tra le lacrime.

Sul posto si sono precipitati i volontari della Rovato Soccorsi, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, i Vigili del fuoco di Chiari, i carabinieri della Compagnia di Chiari (con la stazione di Castrezzato e il Radiomobile) la Polizia stradale e poi la Polfer per i rilievi.

In poco tempo, però, in stazione sono arrivati i familiari e i tantissimi amici della vittima, sconvolti per quanto accaduto.

La circolzione

L'incidente ha avuto anche numerose ripercussioni sul traffico ferroviario. Numerosi viaggi sono stati cancellati e altri, invece, hanno riportato ritardi. La circolazione è tornata regolare in serata.