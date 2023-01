Investito dal treno: perde la vita un ragazzo

Una immane tragedia. Un ragazzo ha perso la vita dopo essere stato investito dal treno. È successo a Chiari, intorno alle 18 di domenica 22 gennaio. Al vaglio delle Forze dell’ordine la dinamica dei fatti.

Investito dal treno

L'incidente si è verificato intorno alle 18, in stazione a Chiari. Un ragazzo è stata investita dal treno in transito. Immediata la chiamata ai soccorsi in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e i Vigili del fuoco. In loco anche le Forze dell’ordine (i carabinieri di Castrezzato e del Radiomobile della compagna di Chiari, la Polizia stradale e la Polfer) per ricostruire la dinamica dei fatti.

Perde la vita un ragazzo

Vani sono stati i soccorsi. Per un ragazzo di 15 anni, di origini albanesi ma cresciuto a Chiari non c’è stato nulla da fare. La stazione si è in poco tempo trasformata nel teatro di una immane tragedia che ha visto le lacrime dei numerosi amici giunti sul posto.

Interrotta la circolazione

Al momento la circolazione dei treni è interrotta.