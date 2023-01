Infortunio in un cantiere a Bornato, paura per un 25enne

Ennesimo infortunio sul lavoro nel bresciano. Questa mattina (giovedì 26 gennaio) i soccorsi sono stati allertati in codice rosso a Bornato, frazione di Cazzago San Martino. Fortunatamente in questo caso, diversamente da quanto accaduto solo pochi giorni fa a Rodengo Saiano, il trauma riportato dal 25enne, che stava lavorando in un cantiere edile, si è rivelato di lieve entità.

Infortunio in un cantiere a Bornato

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 8.15 in via Del Gallo a Bornato. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 (allertati in codice rosso), raggiunti dai carabinieri della stazione di Cazzago San Martino e dai tecnici di Asst Franciacorta, che dovranno verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Il 25enne è stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale a Ome, in codice verde.

La dinamica dell'incidente

Gli accertamenti sono tuttora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima ricostruzione sembra che il giovane, che stava lavorando in un cantiere adile, stesse scaricando alcuni infissi. Nel maneggiarle, le finestre gli sarebbero cadute addosso. Un incidente al quale hanno fatto seguito attimi di paura, fino all'arrivo delle ambulanze.

Traumi lievi e un grosso spavento

Fortunatamente al giovane sono stati riscontrati solo traumi lievi ed è stato trasportato in ospedale in via precauzionale per ulteriori accertamenti. Un grosso spavento, insomma, ma nulla di grave.