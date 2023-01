Ennesima tragedia sul lavoro, muore un operaio di 64 anni

Tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio di 64 anni, è morto sul colpo.

Ennesima tragedia sul lavoro, per l'operaio non c'è stato nulla da fare

É successo questa mattina (venerdì 20 gennaio 2023) a Rodengo Saiano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 9.40 in via degli Artigiani.

Morto sul colpo

Un incidente sul lavoro dal tragico epilogo, l'ennesimo purtroppo: a perdere la vita è stato un operaio di 64 anni. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo sia rimasto schiacciato da una pesante lamiera, sarebbe morto sul colpo. A nulla sono infatti valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. Presenti anche i carabinieri di Gardone Valtrompia ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Una strage, tre morti sul lavoro nel giro di pochi giorni

Si aggiunge così un'altra vittima che trova la morte sul posto di lavoro: pochi giorni fa a perdere la vita era stato il 28enne Nicola Battagliola a Poncarale e poi ancora a Seniga dove a perdere la vita è stato l'allevatore Mario Vergine.