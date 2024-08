Nuovo caso di Dengue, scatta la disinfestazione a Capriolo

Un altro sospetto caso di febbre Dengue, il quarto nel Bresciano in poche settimane, è stato segnalato dalla Ats a Capriolo, nei giorni scorsi. Ieri sera, lunedì 12 agosto, è quindi scattata la disinfestazione "di rito", nelle aree pubbliche e private che si trovano a meno di duecento metri dall'abitazione del caso sospetto.

Il vettore è spesso la zanzara tigre

Il virus Dengue può causare l'arbovirosi, una malattia infettiva tropicale. Si trasmette all’uomo tramite la puntura di insetti vettori. Tipicamente, tramite la zanzara tigre. Febbre accompagnata da sintomi quali mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni, ma non solo. Questi alcuni dei sintomi della malattia, per contenere la quale già alcune settimane fa era stata ordinata una disinfestazione a Bornato di Cazzato San Martino, dove si era registrato il secondo caso in provincia. Gli altri due erano a carico di pazienti entrambi residenti in città.

Il caso di Dengue a Capriolo

La segnalazione di Capriolo è arrivata al sindaco Luigi Vezzoli l'otto agosto e immediatamente è scattata l'ordinanza. "L’intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre" si legge nel documento. Da qui la necessità di intervenire in tutte le aree, pubbliche e private, nel raggio di 200 metri dalla casa del soggetto colpito, per la rimozione dei focolai larvali e altri trattamenti per uccidere gli esemplari di zanzara già adulti.

Le precauzioni per i prossimi giorni

I cittadini dovranno ora seguire delle precauzioni nei giorni successivi: in particolare si richiede di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura degli orti che siano state eventualmente irrorate con i prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso; inoltre è necessario procedere, con guanti lavabili, alla pulizia di mobili e giochi per bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento; infine, in caso di contatto accidentale con il prodotto, lavare attentamente la parte interessata con acqua e sapone.