Capriolo, 62enne morto sul monte stroncato da un malore

Capriolo: 62enne morto nei boschi del monte Alto, al confine con Adro, stroncato da un malore.

Stroncato da un malore

Una tragedia quella che si è consumata oggi pomeriggio (giovedì 20 febbraio 2025) a Capriolo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato alle 16.40 in codice rosso.

Ad intervenire prontamente sul posto i Carabinieri di Chiari e i Vigili del Fuoco Volontari di Palazzolo sull'Oglio. Ad alzarsi in volo da Bergamo anche l'elisoccorso. L'uomo, di Sarnico, stava passeggiando su un sentiero assieme a una conoscente quando è stato colto da un malore e accasciato a terra. La donna ha immediatamente avviso il 112: i soccorritori si sono precipitati sul posto, vicino al prato dello Stalù al confine con Adro e lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.