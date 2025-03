In fuga sull'auto con targa clonata si ribaltano su una scala

Un inseguimento a folle velocità tra le strade di Capriolo, finito in via Niggeler. Qui l'auto in fuga, una Volkwagen Golf con targa clonata, tallonata dalla pattuglia della Polizia Locale capriolese, è uscita di strada ribaltandosi su una scaletta. A bordo quattro uomini, che nonostante l'intervento degli agenti (uno dei quali lievemente ferito nella colluttazione) sono riusciti a scappare a piedi.

In fuga sull'auto con targa clonata finiscono fuori strada

E' successo intorno alle 11 di venerdì 28 marzo. Gli agenti della Polizia Locale di Capriolo hanno notato il veicolo perché tra i segnalati per furti sul territorio. La targa non corrispondeva ma hanno deciso comunque di effettuare un controllo. Ne è scaturito un concitato inseguimento per le vie del paese, terminato in via Niggeler, dove la Volkwagen si è ribaltata piombando su una scaletta. Un urto violento, dal quale però i quattro uomini a bordo sono usciti completamente illesi. Al punto da riuscire a respingere il tentativo dei due agenti di fermarli, dandosi alla fuga. Non prima di avere ferito, fortunatamente in modo non grave, uno degli agenti.

Banditi in fuga, l'indagine continua

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Capriolo e del Radiomobile di Chiari. Toccherà ai militari portare avanti l'indagine, al fine di ricostruire la provenienza dell'auto e cercare di identificare i quattro uomini a bordo. Pochi dubbi che si trovassero in paese per commettere dei furti: all'interno del veicolo sono stati infatti rinvenuti arnesi da scasso, radioline e scanner. Per quanto riguarda la targa, gli accertamenti hanno appurato che era stata clonata.