Fanno esplodere il bancomat del Bpm, un altro colpo a Capriolo

Ancora un bancomat preso d'assalto nella notte: è lo sportello automatico del banco Bpm Credito Bergamsco in via Palazzolo, a Capriolo.

Assalto al Bancomat

La banda ha colpito alle 3.30. Dopo aver piazzato una carica di esplosivo nel bancomat del Credito Bergamasco, in via Palazzolo, la strada principale di Capriolo, hanno fatto saltare lo sportello e la cassaforte provocando ingenti danni non solo all'esterno, ma anche agli interni della banca. Poi sono scappati con il bottino, anche se ancora non è chiaro l'ammontare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Chiari, che ora i dagano sull'episodio, ed i Vigili del Fuoco volontari di Palazzolo sull'Oglio per l'assistenza. Al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza per trovare informazioni sui componenti della banda: sembra che fossero in tre o quattro, anche se per il momento non ci sono certezze. Quanto alla macchina utilizzata dalla banda, è probabile che avesse una targa clonata, in linea con il modus operandi degli altri colpi avvenuto sul territorio. Ingenti i danni e probabilmente anche la quantità di denaro sottratto, dato che gli sportelli automatici vengono rifornito di contante in vista del week end.

San Pancrazio e Palazzolo: tre assalti in pochi mesi

Impossibile non pensare al bancomat fatto esplodere solo una settimana fa a San Pancrazio e nel cuore di Palazzolo, in piazza Zamara, a dicembre.