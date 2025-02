La banda del Bancomat colpisce ancora: nel mirino lo sportello di San Pancrazio a Palazzolo: i ladri hanno colpito nella notte tra venerdì e sabato, svegliando i residenti e scappando con un bottino ingente.

Il colpo è avvenuto verso le 3 del mattino. La banda, composta da quattro persone con accento dell'est Europa (almeno secondo quando riferito dai palazzolesi ai carabinieri della Compagnia di Chiari), hanno collocato una carica esplosiva nello sportello automatico, per poi farlo saltare. Un botto che ha fatto svegliato l'intero quartiere, ma in pochi minuti i ladri si sono dati alla fuga con i loro bottino, l'intera cassaforte contenente probabilmente migliaia di euro dato che il bancomat era stato rifornito per il finesettimana.

Sul posto sono intervenute la vigilanza privata e la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che ora stanno indagando sull'episodio, non un caso isolato. Oltre ai numerosi casi in tutta la provincia, a dicembre nel mirino era finito il Credito Bergamasco di piazza Zamara, nel cuore di Palazzolo.