Non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge: denunciato un 30enne

La stazione carabinieri di Quinzano d’Oglio ha denunciato a piede libero un operaio 30nne marocchino, regolare in Italia, per il reato di resistenza: l’uomo ha cercato di sottrarsi all’alt dei carabinieri durante un posto di controllo e, per seminare la pattuglia che lo stava inseguendo, poneva in essere un condotta di guida pericolosa in grado di mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti e degli altri veicoli in transito.

L’alt e la fuga

E’ successo il 27 ottobre: l’uomo, vistosi imporre l’alt dai carabinieri impegnati in un post di controllo a Quinzano d’Oglio, nei pressi del centro abitato, ha effettuato un testa coda ed è fuggito ad alta velocità. I militari si ponevano subito all’inseguimento del fuggitivo che, pur di non essere fermato, non si è fatto problemi ad attraversare incroci con il rosso o circolare contromano, di fatto ponendo in serio pericolo l’incolumità di passanti.

La pattuglia della locale Stazione durante l’inseguimento prima di perdere le tracce del veicolo ne aveva comunque annotato il numero di targa, grazie al quale è risalita al proprietario che risultava con patente revocata, probabile motivo della fuga.

La denuncia

Questa mattina i carabinieri, in abiti civili, hanno atteso l’uomo vicino all’abitazione. Il 30enne è arrivato tranquillamente a casa, ha parcheggiato e a piedi è andato verso il cancello: proprio in quel momento in piena sicurezza è stato fermato. Adesso dovrà rispondere davanti il Giudice di Brescia per resistenza a pubblico ufficiale per la fuga dal posto di controllo e pagare una sanzione di oltre 5.000 euro per guida con patente revocata, oltre al fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.