Malore fatale mentre lavora nell'orto, non c'è stato nulla da fare

Tragico epilogo

A nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Dramma questa mattina (giovedì 20 gennaio) a Cigole.

Sul posto anche l'elisoccorso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato intorno alle 9.15 in codice giallo. Un uomo di 83 anni ha accusato un malore mentre stava lavorando l'orto nella sua abitazione. L'uomo è stato ritrovato riverso a terra, da lì è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunte in codice rosso tre ambulanze, dagli Spedali Civili di Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma invano. A causare la dipartita un malore improvviso.