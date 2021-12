Malore fatale, morta una donna a Provaglio d'Iseo.

Tragedia

Malore

Questa mattina poco prima delle 12.30 è scattato l'allarme in località Fantecolo a Provaglio d'Iseo, in via Monsignor Daffini I. Dalle prima ricostruzioni sembrerebbe che la donna stesse facendo una passeggiata con il suo cane nei pressi del cimitero quando è stata colta da un malore. Al momento non sono state rese note le sue generalità, in base a quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) si tratterebbe di una donna di 58 anni.

Soccorsi

Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Iseo con ambulanza e automedica ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per rianimarla. Sono arrivati anche i Carabinieri di Iseo che hanno escluso subito che la causa del decesso fosse aggressione o autolesionismo. In corso gli accertamenti ma è già stato escluso il coinvolgimento di terzi quindi l'ipotesi più acclarata è che si sia trattato di un malore improvviso.