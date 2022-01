Un malore improvviso si è rivelato fatale per un'anziana spirata per strada

Fuori casa

La 90enne abitava a poca distanza dal luogo in cui ha iniziato a non sentirsi bene.

Una triste dipartita nella tarda mattinata di oggi (venerdì 14 gennaio).

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso pochi minuti dopo le 11.30 in via Spalto don Minzoni a Rovato. Ad accusare un improvviso malore una donna di 93 anni residente a pochi passi dal luogo in cui si è sentita male, nel cuore del centro storico del comune. Si tratta di Maria Zampatti, classe 1928.

Messo in atto ogni tentativo per salvare la donna

A chiamare il 112 e a dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunti tempestivamente due ambulanze e l'automedica. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare la donna con defibrillatore ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. A raggiungere il luogo anche i carabinieri delle stazioni di Rovato e di Erbusco.