Malore al campo sportivo parrocchiale di Mairano

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, intorno alle 14.20, in via Cesare Battisti a Mairano.

Malore al campo sportivo

Apprensione e preoccupazione al campo sportivo parrocchiale di Mairano. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 14.30, in codice rosso. Al momento, secondo le prime indicazioni riportate da Areu (Agenzia Regionale Emergenza urgenza), un malore ha coinvolto un uomo di 64 anni, ma non ci sono ulteriori informazioni. Sul posto l’automedica e i volontari del Soccorso di Dello.

Dopo lo spavento iniziale, l’emergenza è sfumata in codice giallo. Non si è resa necessaria nemmeno la presenza dei carabinieri sul posto.