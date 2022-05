Motori rombanti e cori per l'ultimo saluto al 45enne "Maci"

offlaga

La comunità di Cignano si è riunita per l'addio a Fabrizio Gambaretti, scomparso dopo la lotta con la malattia

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Fabrizio Gambaretti, per tutti "Maci". La comunità di Cignano di Offlaga si è riunita per salutare per l'ultima volta il 45enne, una persona dal carattere gioviale e sempre pronto a dare una mano, amico di tutti.

Ad accogliere "Maci", questo pomeriggio, è stata una chiesa gremita. Il sagrato era pieno di persone, mentre dalla piazza si è alzato il rombante saluto di decine e decine di amici accorsi in moto, una delle passioni del 45enne. Alla voce dei motori si è aggiunta anche quella dei tifosi del brescia calcio, che già gli avevano dedicato uno striscione di vicinanza in attesa di ritrovarlo allo stadio, i quali hanno intonato la Madonnina dai riccioli d'oro. Tutti quanti si sono stretti insieme per omaggiare la bella persona che Fabrizio è sempre stata e per portare conforto alla famiglia in un momento di grande dolore: per testimoniare come il loro "Maci" rimarrà impresso nei cuori di tutti, da ora e per sempre.